Doğu Perinçek, Balıkesir'de Üretici Kurultayı'na katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin organize ettiği 'Balıkesir Üretici Kurultayı'na katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Vatan Partisi tarafından düzenlenen kurultaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Özen, Sanayi Odası Meclis üyesi Kerem Başaran, Eti Maden Genel Müdürlüğü Emekli Başuzmanı Mustafa Ertek ve Çiftçi Ethem Dülgeroğlu konuşmacı olarak katıldı. Salih Tozan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda "'Türkiye’yi doyuran il' olan Balıkesir’de tarım ve hayvancılık nasıl geliştirilecek?", "Üretilen mallara hem iç pazar hem dış pazar olanakları nasıl yaratılacak?", "Üreticilerin temel girdi maliyetleri nasıl azaltılacak?", "Bor ve benzeri değerli madenlere, halkın refahına hizmet edecek şekilde nasıl katma değer kazandırılacak?", "İşsizliğe nasıl çözüm bulunacak?", "İstihdam nasıl artırılacak?" konularında panelistler tarafından dinleyicilere bilgi sunuldu.

BALIKESİR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

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