TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında sahasında Ankara Demirspor ile 11 kalarak liderliğini devam ettirdi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Mücahit Değermenci xx, Barkın Güdü xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Birhan Vatansever xx (Sinan Akaydın dk. 90+2 ?), Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx (Benhur Keser dk. 38 xx) , Erkan Taşkıran xxx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil x, Doğan Can Davas xx (Yusuf Akyel dk. 55 x), Hüseyin Bak xx, Onur Akbay x , Batuhan Karadeniz xx
Ankara Demirspor: Emre Selen xx, Kamil İçer xx, Hasan Küçcük xx, Mustafa Kayabaşı x (Muhammed Enes Yılmaz dk. 78 ?), Süleyman Güneş x (Barış Alper Yılmaz dk. 68 x) , Serdar Eylik xx, Hakan Turan x (Fatih Özçelik dk. 86 ?) , Ahmet Devret xx, Taner Koç xx, Burak Öksüz xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xx
Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 27) (Bandırmaspor), Serdar Eylik (dk. 90 pen.) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Abdullah Karmil, Yusuf Akyel, Birhan Vatansever, Erkan Taşkıran, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor), Hasan Küçcük (Ankara Demirspor)
BALIKESİR
01 Aralık 2019 Pazar
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