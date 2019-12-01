Edremit'te ev yangını korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edremit'te ev yangını korkuttu

DHA

BALIKESİR´in Edremit ilçesinde 3 katlı apartmanın üst katında yangın çıktı. Evde bulunan Rabia A. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

BALIKESİR´in Edremit ilçesinde 3 katlı apartmanın üst katında yangın çıktı. Evde bulunan Rabia A. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Edremit ilçesi Gazi İlyas Mahallesi Şehit Taner Nuran Sokak´ta bulunan Yılmaz Apartmanı´nın 3´üncü katında bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yagına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede bulunan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Rabia A.´yı (63) evden çıkardı. Dumandan hafif etkilenen Rabia A. olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi´ne götürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Dairenin içindeki eşyaların büyük zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş´in rakamlarını bekliyor
YEREL HABERLER Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş´in rakamlarını ...
Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı (2)
YEREL HABERLER Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı ...
TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında ...
Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü
YEREL HABERLER Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü
Gömeç´te Zeytinyağı Tadım Şenliği
YEREL HABERLER Gömeç´te Zeytinyağı Tadım Şenliği
Doğu Perinçek, Balıkesir'de Üretici Kurultayı'na katıldı
YEREL HABERLER Doğu Perinçek, Balıkesir'de Üretici Kurultayı'na ...
Mahalle sakinlerinin doğal gaz talebi Mahallenin tam ortasından doğal gaz borusu geçiyor Köylüler doğal gaz için toplandı
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinin doğal gaz talebi Mahallenin tam ...
Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor
YEREL HABERLER Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor
Burhaniye’de Faslı Meryem’e köy düğünü
YEREL HABERLER Burhaniye’de Faslı Meryem’e köy düğünü
Burhaniye’de gıda denetim seferberliği
YEREL HABERLER Burhaniye’de gıda denetim seferberliği
Macarlar ve Nusret’e yeni köprü Kırsala çift şeritli ve güvenli köprüler
YEREL HABERLER Macarlar ve Nusret’e yeni köprü Kırsala çift şeritli ...
Ayhan Atahan AK Parti İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Ayhan Atahan AK Parti İl Başkanlığına adaylığını ...
Balıkesir'de polis 5 aranan şahıs ve 2 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 5 aranan şahıs ve 2 silah ele ...
Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında Balıkesirspor Hatayspor maçına hazır
YEREL HABERLER Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında Balıkesirspor ...
Bandırmaspor’a moral yemeği Bandırmaspor, Ankara Demirspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Bandırmaspor’a moral yemeği Bandırmaspor, Ankara ...
Profesör leylek yuvalarını temizledi Emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı, Sındırgı Belediyesi ekipleri ile birlikte leyleklere zararlı maddeler, ip ve misinaları yuvalardan temizledi
YEREL HABERLER Profesör leylek yuvalarını temizledi Emekli Prof. Dr. ...
Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
YEREL HABERLER Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı ...
Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı
YEREL HABERLER Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı
İda Ultra Maratonu 4'üncü kez start aldı
YEREL HABERLER İda Ultra Maratonu 4'üncü kez start aldı
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Kaz Dağları’nı 103 kilometre koşarak gezdiler İda Ultra Maratonu Kaz Dağları’nda koşuldu Kaz Dağları bin 100 maratoncuya ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Kaz Dağları’nı 103 kilometre koşarak gezdiler İda ...
Kaçak trol avcılığına ceza yağdı
YEREL HABERLER Kaçak trol avcılığına ceza yağdı
Yangında ev küle oldu
YEREL HABERLER Yangında ev küle oldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X