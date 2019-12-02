Vali Yazıcı'dan Engelliler Günü mesajı Vali Yazıcı, "Sevgi, umut ve destek varsa engel yoktur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yazıcı'dan Engelliler Günü mesajı Vali Yazıcı, "Sevgi, umut ve destek varsa engel yoktur"

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı'dan Engelliler Günü mesajı Vali Yazıcı, "Sevgi, umut ve destek varsa engel yoktur"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Ersin Yazıcı, Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engellilerin yaşamını kolaylaştırma adına toplumun bütün kesimlerine görevler düştüğünü belirtti.
Vali Yazıcı, "Bizler Engelli Haftası ya da Dünya Engelliler Gününde değil her gün engelli bilincinin geliştirilmesini önemsiyor, çalışıyor, projeler üretiyoruz" dedi. Engelliliğin bir eksiklik ve noksanlık olmadığına vurgu yapan Vali Yazıcı, imkan verildiği takdirde hayatın birçok alanında onların da büyük işler başarabileceklerine yürekten inandığını dile getirdi.
Vali Yazıcı, "Çok önemli adımlar atıldı"
Engellilerin beceri ve yetenekleri doğrultusunda iş imkanı sağlayarak onları üretken ve verimli hale getirebileceğini vurgulayan Vali Yazıcı, "Engelli vatandaşlarımızın engeli olmayan insanlar gibi temel hak ve özgürlüklerinin olduğunu, onların da en güzel şekilde yaşama haklarının bulunduğunu bir kez daha tüm insanlığa duyurmak istiyoruz. Hızla değişen ve gelişen dünyamızda son dönemlerde, ülkemizde engelliler konusunda çok önemli adımlar atıldığı ve gelişmelerin kaydedildiği bir gerçektir. Engelli bireylere yönelik yapılan bu çalışmalar, sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun her kesiminden bireyleri yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını arttırmak büyük önem arz etmektedir" dedi.
Vali Yazıcı, "Destek verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yok"
Hayatı paylaşmak için engel olmadığını ifade eden Vali Yazıcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, hemşehrilerimizi, engellilerimize karşı; daha bilinçli, daha duyarlı, dahası sorumlu bir anlayışla, yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını kendi sorunlarımız bilerek, yaşamaya davet ediyorum. Bu anlamda gerek kamu kurumlarının, gerek sivil toplum kuruluşlarının, gerekse bireysel olarak tüm vatandaşların engelli vatandaşlarımızın bu gayretine destek olmaları, çalışmalarına ortak olmaları ve hayatlarını kolaylaştırmaları hem vicdani hem de sosyal bir sorumluluktur. Balıkesirli hemşehrilerimi engellerin olmadığı bir dünya için el ele vermeye, sürdürülen çalışmaları desteklemeye çağırıyorum" dedi.
Vali Yazıcı, "Devlet olarak her an yanlarındayız"
Türkiye'de son dönemlerde engelliler konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Vali Yazıcı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümüne öncelik vermeye ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Devlet olarak, engelli bireylerin tüm yaşamsal aktivitelerinde kendilerine hayatı kolaylaştırıcı çalışmaları tam bir diyalog ile gerçekleştireceğimizi belirtirken, herkesin her an engelli olabileceği gerçeğinden hareketle tüm vatandaşlarımızın duyarlılığıyla engellilerimize ilgisini esirgemeyeceğine inanıyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engellilerimize sağlık, mutluluk ve engelleri aşma azmi diliyor, engellilerimize fedakâr aileleriyle birlikte sevgilerimi, onlara hassasiyet gösterip hizmet eden kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı sunarım" şeklinde mesajını tamamladı.

BALIKESİR

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ...
Edremit'te ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Edremit'te ev yangını korkuttu
Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş´in rakamlarını bekliyor
YEREL HABERLER Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş´in rakamlarını ...
Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı (2)
YEREL HABERLER Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı ...
TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında ...
Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü
YEREL HABERLER Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü
Gömeç´te Zeytinyağı Tadım Şenliği
YEREL HABERLER Gömeç´te Zeytinyağı Tadım Şenliği
Doğu Perinçek, Balıkesir'de Üretici Kurultayı'na katıldı
YEREL HABERLER Doğu Perinçek, Balıkesir'de Üretici Kurultayı'na ...
Mahalle sakinlerinin doğal gaz talebi Mahallenin tam ortasından doğal gaz borusu geçiyor Köylüler doğal gaz için toplandı
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinin doğal gaz talebi Mahallenin tam ...
Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor
YEREL HABERLER Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor
Burhaniye’de Faslı Meryem’e köy düğünü
YEREL HABERLER Burhaniye’de Faslı Meryem’e köy düğünü
Burhaniye’de gıda denetim seferberliği
YEREL HABERLER Burhaniye’de gıda denetim seferberliği
Macarlar ve Nusret’e yeni köprü Kırsala çift şeritli ve güvenli köprüler
YEREL HABERLER Macarlar ve Nusret’e yeni köprü Kırsala çift şeritli ...
Ayhan Atahan AK Parti İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Ayhan Atahan AK Parti İl Başkanlığına adaylığını ...
Balıkesir'de polis 5 aranan şahıs ve 2 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 5 aranan şahıs ve 2 silah ele ...
Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında Balıkesirspor Hatayspor maçına hazır
YEREL HABERLER Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında Balıkesirspor ...
Bandırmaspor’a moral yemeği Bandırmaspor, Ankara Demirspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Bandırmaspor’a moral yemeği Bandırmaspor, Ankara ...
Profesör leylek yuvalarını temizledi Emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı, Sındırgı Belediyesi ekipleri ile birlikte leyleklere zararlı maddeler, ip ve misinaları yuvalardan temizledi
YEREL HABERLER Profesör leylek yuvalarını temizledi Emekli Prof. Dr. ...
Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
YEREL HABERLER Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı ...
Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı
YEREL HABERLER Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı
İda Ultra Maratonu 4'üncü kez start aldı
YEREL HABERLER İda Ultra Maratonu 4'üncü kez start aldı
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Kaz Dağları’nı 103 kilometre koşarak gezdiler İda Ultra Maratonu Kaz Dağları’nda koşuldu Kaz Dağları bin 100 maratoncuya ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Kaz Dağları’nı 103 kilometre koşarak gezdiler İda ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X