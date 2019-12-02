Burhaniye’de baca yangını evi kul etti

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Burhaniye ilçesinde, gece yarısı bir evin bacasında başlayan yangın evi küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi Zeybek Sokaktaki İsmail Yılmaz’a ait evin bacasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tek katlı evi sardı. Komşuların ihbarıyla olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, tek katlı ev tamamen yandı. İtfaiye yangını çevreye sirayet etmeden söndürürken, yanındaki evin de çatısı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BALIKESİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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