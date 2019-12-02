Burhaniyeli gençler Toprak Yürüyüşünde bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, Tema Vakfı Burhaniye Gönüllü Temsilciliğinin öncülüğünde düzenlenen Toprak Yürüyüşü yoğun ilgi gördü. Kuvvayı Milliye anıtı önünden başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile bazı belediye meclis üyeleri de katıldı.

Kuvvayı Milliye anıtı önünde toplanan yaklaşık 80 Tema gönüllüsü Taylıeli mahallesine kadar yürürken, ilçenin Toprak dedesi Şevket Metin’i de andı.

Tema temsilcisi Öğretmen Özgür Aras’ın öncülüğünde düzenlenen Toprak Yürüyüşüne katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı. Zeytin ağaçları arasında Taylıeli Mahallesine kadar 3 kilometre yürüyen katılımcılar, burada Şevket Metin anısına düzenlenen lokma hayrına katıldı. Katılımcılara teşekkür eden Tema Temsilcisi Özgür Aras, erozyon konusunda bilgi verirken, Toprak dede Şevket Metin’i anlattı. Aras, “Türkiye’de her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor. 154 milyon ton toprak ise her yıl erozyonla bir daha kullanılmamak üzere kayboluyor. 1 santimetre toprak 12 yıl gibi çok kısa bir zamanda erozyonla yok oluyor. Ancak, toprağın bir santimetresinin oluşması için 300 ile bin yıl arasında bir zaman gerekiyor. Bu denli değerli olan ve zor oluşan toprağın korunması için önlem alınması bir zorunluluk halini alıyor. Toprağın erozyona karşı korunmasında ağaçların ve bitkilerin büyük rolü bulunuyor. Üzerindeki bitki örtüsü tahrip olmuş ve eğimin yüksek olduğu alanlar erozyonun en çok görüldüğü arazilerdir. Türkiye’de toprak bozulumu sebeplerinin başında hala erozyon geliyor. Erozyonla toprağın en verimli kısmı olan üst toprak taşınıyor. Toprağın verimliliği, biyolojik çeşitliliği, su tutma ve karbon depolama kapasitesi azalıyor. Bu nedenle bugünkü ve gelecek kuşakların gıda ve su ihtiyacının karşılanması, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için erozyon kontrol çalışmalarının büyük önemi bulunuyor. Topraklarımızı örten bitki örtüsünün artırılması açısından ağaçlandırma çalışmaları, mera ıslah çalışmaları ve tarım arazilerinde koruyucu toprak tedbirlerinin alınması gerekiyor. Eğimli arazilerde toprağı ve suyu yerinde tutan teraslama, tarımsal arazilerde eş yükselti eğrilerine paralel sürüm, daha az toprak işleme ve şeritvari ekim çalışmaları yapılması erozyona karşı toprağın korunması için büyük önem taşıyor. Köy Enstitüleri Sağlık Bölümü mezunu olan Şevket Metin renkli kişiliği ve çalışkanlığının yanı sıra, Burhaniye Ticaret Odası başkanlığı, Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı ve 18 yıl Tema Burhaniye Gönüllü Temsilciliği yapmış herkes tarafından sevilen bir büyüğümüzdü. Burhaniye'mizin toprak dedesi olarak kabul ettiği kendi elleriyle binlerce ağaç yetiştiren, 3 çocuk ve 4 torun sahibi olan Şevket Metin’i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yürüyüş ve anma etkinliğine Şevket Metin’in oğlu Hasan Metin ile torunları Şevket Metin ve Burç Metin ile Ören Muhtarı İlker Kurt ve Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Nesrin Yıldırım da katıldı.

BALIKESİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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