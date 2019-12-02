Burhaniye’de Ağacık Camii ilgi bekliyor

Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık mahallesindeki tarihi cami ilgi bekliyor. Mahalle muhtarı Hasan Dayı, caminin onarımı için 25 yıldan beri çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

İlçe merkezine 13 kilometre mesafedeki Ağacık Mahallesi’nde 1909 yılında yaptırılan caminin ahşap aksamı çürürken, sıvalarında da dökülmeler başladı. Caminin farklı süslemeleri ile dikkat çektiğini anlatan Muhtar Hasan Dayı, “ Camimiz her geçen dökülüyor. Ben iki dönemdir muhtarlık yapıyorum. 1994 yılında da ihtiyar heyeti üyesiydim. l994 yılından bu yana bunun onarımı için çalmadık kapı bırakmadık. Ancak, bir çözüm olmadı. Geçtiğimiz yaz aylarında da Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da camiyi ziyaret etti. Cami için plan proje çizdireceğini ve işin takipçisi olacağını söyledi. Ancak, bu güne kadar gelen olmadı. Caminin sıvaları dökülmeye başlarken, ahşap bölümlerde çürüdü. Bu tarihi eser her geçen gün harap oluyor. Caminin onarımı için ilgi bekliyoruz” dedi.

BALIKESİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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