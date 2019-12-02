Burhaniye Belediyesi öğrencileri spora özendiriyor

Burhaniye ilçesinde, Belediye, ortaokullara basketbol ve voleybol sahası yapıyor. Burhaniye Belediyesi eğitim ve sporda okullara destek vermeye devam ederken, öğrencilere spora özendiriyor.

Okulların her alanda eksikliklerini tamamlamak için çalışmalarına devam eden Burhaniye Belediyesi Kızıklı, Mustafa Serin ve Erdem Mut Ortaokullarına Basketbol ve Voleybol sahası yaptı. Okulların basketbol ve voleybol potası ihtiyacıyla alakalı çalışmalara başlayan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belediye şantiyesinde özel tasarımla yaptıkları basket potalarıyla birlikte voleybol filesini okulların bahçelerine monte etti. Standartlara uygun olarak sahaya yerleştirilen potalar ve fileler okul yönetimi ve öğrencilerin hizmetine sunulurken öğrenciler arasında sevince neden oldu.

BALIKESİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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