Edremit Belediyesi Gürespor'da hedef Play-Off

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edremit Belediyesi Gürespor'da hedef Play-Off

DHA

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Edremit Belediyesi Gürespor, Mardin Büyükşehir Başakspor'u misafir etti. Sakatlıklar nedeniyle kadrosundaki eksikliklere rağmen iyi mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, 2 sayı farkla mağlup oldu. Takımın iyi mücadele ettiğini söyleyen Gürespor Başkanı Ahmet Çetin, "Tüm şanssızlıkara rağmen ekibimiz güzel maçlar çıkarıyor. Ekibimiz Play-Off'a kalacaktır" dedi.

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Edremit Belediyesi Gürespor, Mardin Büyükşehir Başakspor'u misafir etti. Sakatlıklar nedeniyle kadrosundaki eksikliklere rağmen iyi mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, 2 sayı farkla mağlup oldu. Takımın iyi mücadele ettiğini söyleyen Gürespor Başkanı Ahmet Çetin, "Tüm şanssızlıkara rağmen ekibimiz güzel maçlar çıkarıyor. Ekibimiz Play-Off'a kalacaktır" dedi.
Kadınlar Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, Mardin Büyükşehir Başakspor ile Edremit Spor Salonu'nda karşılaştı. Gürespor oyuncuları, sakatlıklara rağmen mücadeleci oyunuyla maçı son saniyeye kadar bırakmadı. Başa baş geçen mücadelenin sonunda Gürespor, Başakspor'a 2 sayı farkla, 63-65 mağlup oldu.
Eksikliklere rağmen takımın güzel bir oyun çıkardığını söyleyen Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, "Şanssız bir yenilgi aldık. Takımımızın performansından son derece memnunum. Maalesef sakatlıklar bu sene bize çok sıkıntı yaşattı. Bugün de kaptanımız sakattı, oynayamadı. Dar bir rotasyonla çok geniş bir rotasyonu olan bir takıma karşı oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Maçı alabilirdik, ama olmadı. Ben takımdan umutluyum. Bu takım çok rahat Play-Off'a kalacaktır. Play-Off'a kaldıktan sonra da lige çıkma konusunda her takımın şansı eşit. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bize destek veren ve salonu dolduran Edremitlilere ve Edremit Belediyesi'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Salon sporları, seyretmesi kolay ve keyifli sporlar. Edremit'te de basketbola giderek ilgi artmaya başladı. Burada kadınlar, çocuklar da dahil olmak üzere seyircimizin ilgisi günden güne giderek artmaya başlıyor. Ailelere de, çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi.
Edremit Belediyesi Gürespor Başantrenörü Kaan Artun ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün kendi sahamızda istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyuncularımız iyi mücadele etti. Biraz şanssızlık, biraz da hakemler tarafından çalınan bazı düdükler bizi yıprattı. Sakatlıklarımız nedeniyle biraz zorlu zamanlar geçiyoruz. Ama bunları arkada bırakmamız lazım. Önümüzde önemli maçlar var. Nesibe Aydın deplasmanı var. Bunun için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. En iyi ve güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz."

BALIKESİR

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güney’den Kaymakam Ateş’e teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başkan Güney’den Kaymakam Ateş’e teşekkür belgesi
Gazeteci Yasemin Kandemir'in eş acısı
YEREL HABERLER Gazeteci Yasemin Kandemir'in eş acısı
CHP Balıkesir İl Başkan Adayı Murat Karacan: "Her şey değişmek zorunda"
YEREL HABERLER CHP Balıkesir İl Başkan Adayı Murat Karacan: "Her şey ...
Burhaniye Belediyesi öğrencileri spora özendiriyor
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi öğrencileri spora özendiriyor
Amatör’de ambulans sorunu devam ediyor
YEREL HABERLER Amatör’de ambulans sorunu devam ediyor
Burhaniye’de Ağacık Camii ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de Ağacık Camii ilgi bekliyor
İlaçlama yok, kalite var
YEREL HABERLER İlaçlama yok, kalite var
Aytekin Durmaz’dan anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Aytekin Durmaz’dan anlamlı ziyaret
Gömeç’te köylü pazarı kurulacak
YEREL HABERLER Gömeç’te köylü pazarı kurulacak
Burhaniyeli gençler Toprak Yürüyüşünde bir araya geldi
YEREL HABERLER Burhaniyeli gençler Toprak Yürüyüşünde bir araya ...
Engelsiz bir Türkiye istiyoruz
YEREL HABERLER Engelsiz bir Türkiye istiyoruz
Burhaniye’de baca yangını evi kul etti
YEREL HABERLER Burhaniye’de baca yangını evi kul etti
327 aranan şahıs yakalandı, 140 silah ve 20 milyonluk kaçak mal ele geçirildi Balıkesir polisi suçlulara göz açtırmadı 1 ay içinde aranan 327 kişi yakalandı Piyasa değeri 20 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi Polis 1 ayda 140 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER 327 aranan şahıs yakalandı, 140 silah ve 20 milyonluk ...
Vali Yazıcı'dan Engelliler Günü mesajı Vali Yazıcı, "Sevgi, umut ve destek varsa engel yoktur"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan Engelliler Günü mesajı Vali Yazıcı, ...
Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ...
Edremit'te ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Edremit'te ev yangını korkuttu
Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş´in rakamlarını bekliyor
YEREL HABERLER Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş´in rakamlarını ...
Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı (2)
YEREL HABERLER Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı ...
TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında ...
Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü
YEREL HABERLER Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü
Gömeç´te Zeytinyağı Tadım Şenliği
YEREL HABERLER Gömeç´te Zeytinyağı Tadım Şenliği
Doğu Perinçek, Balıkesir'de Üretici Kurultayı'na katıldı
YEREL HABERLER Doğu Perinçek, Balıkesir'de Üretici Kurultayı'na ...
Mahalle sakinlerinin doğal gaz talebi Mahallenin tam ortasından doğal gaz borusu geçiyor Köylüler doğal gaz için toplandı
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinin doğal gaz talebi Mahallenin tam ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X