Edremit Belediyesi Gürespor'da hedef Play-Off

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Edremit Belediyesi Gürespor, Mardin Büyükşehir Başakspor'u misafir etti. Sakatlıklar nedeniyle kadrosundaki eksikliklere rağmen iyi mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, 2 sayı farkla mağlup oldu. Takımın iyi mücadele ettiğini söyleyen Gürespor Başkanı Ahmet Çetin, "Tüm şanssızlıkara rağmen ekibimiz güzel maçlar çıkarıyor. Ekibimiz Play-Off'a kalacaktır" dedi.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, Mardin Büyükşehir Başakspor ile Edremit Spor Salonu'nda karşılaştı. Gürespor oyuncuları, sakatlıklara rağmen mücadeleci oyunuyla maçı son saniyeye kadar bırakmadı. Başa baş geçen mücadelenin sonunda Gürespor, Başakspor'a 2 sayı farkla, 63-65 mağlup oldu.

Eksikliklere rağmen takımın güzel bir oyun çıkardığını söyleyen Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, "Şanssız bir yenilgi aldık. Takımımızın performansından son derece memnunum. Maalesef sakatlıklar bu sene bize çok sıkıntı yaşattı. Bugün de kaptanımız sakattı, oynayamadı. Dar bir rotasyonla çok geniş bir rotasyonu olan bir takıma karşı oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Maçı alabilirdik, ama olmadı. Ben takımdan umutluyum. Bu takım çok rahat Play-Off'a kalacaktır. Play-Off'a kaldıktan sonra da lige çıkma konusunda her takımın şansı eşit. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bize destek veren ve salonu dolduran Edremitlilere ve Edremit Belediyesi'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Salon sporları, seyretmesi kolay ve keyifli sporlar. Edremit'te de basketbola giderek ilgi artmaya başladı. Burada kadınlar, çocuklar da dahil olmak üzere seyircimizin ilgisi günden güne giderek artmaya başlıyor. Ailelere de, çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi.

Edremit Belediyesi Gürespor Başantrenörü Kaan Artun ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün kendi sahamızda istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oyuncularımız iyi mücadele etti. Biraz şanssızlık, biraz da hakemler tarafından çalınan bazı düdükler bizi yıprattı. Sakatlıklarımız nedeniyle biraz zorlu zamanlar geçiyoruz. Ama bunları arkada bırakmamız lazım. Önümüzde önemli maçlar var. Nesibe Aydın deplasmanı var. Bunun için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. En iyi ve güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz."



BALIKESİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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