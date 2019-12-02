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Zeytin alımları devam ediyor

İHA

Zeytin alımları devam ediyor

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 25 Ekim’den bugüne kadar 4 milyon 566 bin 288 kilo zeytin aldı. Alınan ürün bedelinin 30 milyon 294 bin 80 lira olduğu açıklandı.
Devam eden 2019/2020 iş yılı zeytin alım kampanyasını değerlendiren Kooperatif Başkanı Abdullah Şenol, Erdek merkez depo ve kırsal mahallelerdeki alım yerlerinde, yağlık tür 732 bin 462, Gemlik tipi 3 milyon 833 bin 826 kilogram zeytin alımında bulunulduğunu belirterek, Bu alınan zeytine karşılık Marmarabirlik tarafından bugüne kadar üretici ortaklara 14 milyon 300 bin lira civarında ödeme yapıldığını bildirdi.
Rekolte beyannamesi veren 4 bin 550 üretici ortağın 11 milyon 500 bin kilo ürün teslimat taahhüdünde bulunduğunu hatırlatan Şenol, “Bu yıl yağışların olmaması yüzünden zeytin susuz kaldı. Zeytin rekoltesinde yarı yarıya düşüş yaşanıyor. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Erdek’te bulunan göletlerin sulamaya açılması lazım. Sulu tarıma geçildiğinde hem verim artar hem de çeşitlilik artar. Bu da ilçe ekonomisine katkı sağlar” dedi.
Diğer yandan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yağhanesi’ne, üretici ortaklar tarafından bugüne kadar zeytinyağı üretimi için 794 bin 278 kilogram zeytinin teslim edildiği öğrenildi.

BALIKESİR

02 Aralık 2019 Pazartesi

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