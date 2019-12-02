AYAL Tarih Kulübü öğrencilerinden tarihi söyleşi Araştırmacı-azar Cumhur Aksel öğrencilerle buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Anadolu Lisesi (AYAL) Tarih Bölümü öğrencileri araştırmacıyazar Cumhur Aksel ile bir araya geldi.

İnönü Kültür Merkezi’ndeki programda Ayvalık İlçe Mili Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak, Ayvalık Belediyesi’nin eski Meclis Üyesi Halil Gür, ilçenin önemli tarih araştırmacıları, veliler ve kalabalık bir öğrenci topluluğu hazır bulundu.“Batı Dünyası’nın Soykırım Tarihi’ne Giriş” KızılderililerKaraderililer ve Beyaz Adam Üzerindeki Zulüm" başlıklı slayt gösterimli söyleşide, AYAL Tarih Bölümü Başkanı Batuhan Canbaz ve Yardımcısı Mustafa Yavaş, yaptıkları konuşmalarla salonu dolduranların takdirini kazandı.

Okulun danışman öğretmenlerinden Mustafa Efendioğlu’nun koordinasyonundaki konferansta konuşan Cumhur Aksel, Türkleri barbarlık ve soykırımcı olarak suçlayan Batı ülkelerinin tarihlerinin mercek altına alındığında yapmış oldukları vahşetlerin tarihin tozlu raflarında gizlendiğini savundu. Roma İmparatorluğu’ndan günümüze gelininceye kadar yaşanılan süreçte Batılı ülkelerin kendi tarihlerinde yapmış oldukları savaşlarda mağlup ettikleri toplumlara yönelik soykırımdan daha beter zulümleri slayt gösterimiyle salonu dolduranlara aktaran Cumhur Aksel, asıl soykırımların bu süreçte yaşandığını gözler önüne serdi.

BALIKESİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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