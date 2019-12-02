TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Hatayspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 00 berabere sona erdi.
BALIKESİR
02 Aralık 2019 Pazartesi
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