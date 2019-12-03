Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinde 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında "Tedbir Sizsiniz'' sloganıyla etkinlikler düzenlendi.

Tüm kliniklerde ve poliklinik katında hastane personeline, hasta ve yakınlarına Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Atılgan tarafından hastane personelinin ve halkımızın farkındalığının arttırılması ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.Poliklinik katında kurulan stanta Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Soner Sarı katılarak etkinliğe katkıda bulundu.

BALIKESİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.