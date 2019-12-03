Balıkesir’de ilginç bir sosyal deney Engelli öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları hissetmek için gözleri kapalı halde sebze meyve soymaya çalıştılar, beyaz bastonla okul koridorlarında ve merdivenlerde yürüdüler Ayvalıklı öğrenciler engellilerin farkına vardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görme engellilerin yaşadığı sıkıntıların anlatılması için bir sosyal deney gerçekleştirildi. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, engelli arkadaşlarının yaşadığı sıkıntıları hissetmek için gözleri kapalı halde sebze meyve soymaya çalıştı, beyaz bastonla okul koridorları ve merdivenlerde yürüdü.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen engelli farkındalığı çalışması; Ayvalık Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Rahim Usta Anadolu Lisesi, 15 Eylül Ortaokulu, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Necmi Komili İlkOrtaokulu’ndaki öğrencilerle gerçekleştirildi.

Kocaeli’den gelen ve her iki gözü de görmeyen Sonay Sevinç’in bir görme engelli olarak güncel hayatta yaşadığı zorlukları Balair alfabesi, kendi geliştirdiği teknikler ve teknolojinin de katkılarıyla nasıl kolaylaştırdığını anlattığı anlamlı eğitim çalışmasında, görme engelli gazeteci Namık Tuncel ise öğrencilere günlük hayatlarında kolaylıkla yapabildikleri eylemleri gözleri kalın bir bantla kapalı bir halde yaptırmaya çalıştı.

Gözleri kapalı halde sebze ve meyve soymaya çalışan öğrenciler, aynı şekilde ellerindeki bir beyaz bastonla okulun koridorların yürümeye ve merdivenleri çıkıpinmeye çalıştılar.

Oldukça zorlandıkları gözlenen öğrenciler, görme engellilerin güncel hayatlarında yaşadıkları zorlukları gerçekleştirdikleri farkındalık çalışmasıyla algılamaya çalışırken, engellilerin tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sevinçlerini içlerinde hissetmelerinin de ne demek olduğunu anladılar.

Etkinliğin bir başka bölümünde, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve öğretmenlerle birlikte hazır bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, böylesi anlamlı bir farkındalık çalışmasını düzenleyen Namık Tuncel ve Sonay Sevinç’e teşekkür etti.

Asıl engelin insanların zihinlerindeki engeller olduğuna inandığını kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, “Yasal düzenlemelerle neyi getirirseniz getirin, ne kadar rahatlatacak ortamı sağlarsanız sağlayın, insanlarımız bunu anlayamadıktan sonra bunun çok fazla bir anlamı olmuyor ne yazık ki. Bu yüzden de önce insanların kendi zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırması gerekir.” dedi.

Blair alfabesi ve bazı teknolojik cihazların engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmış olduğunu düzenlenen farkındalık programında gözlemlemekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, “Tabiki bunlar engellilerimizin yaşamlarında bir takım zorlukları ortadan kaldıran ve engelli vatandaşlarımızı hayata adapte etmeye çalışan unsurlardır. Bu olanakların geliştirilmesi engelli yurttaşlarımızı sosyal hayata daha da sıkı bağlarla bağlanmasını sağlayacaktır. Biz bu konuda engelli vatandaşlarımızın bu yöndeki eksikliklerini tamamlamaya çalışmak sosyal bir devletin en önemli görevlerinden biridir. Tabiki bizler bunları imkanlarımız ölçüsünde tamamlamaya çalışıyoruz. Ama deminde söylediğim gibi bu konuda aslolan sizlerin, bizlerin ve ulusu oluşturan tüm yurttaşların en önemli vazifesi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tüm toplumumuzun üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu aslında hepimizin yurttaşlık görevidir. Toplum olarak bizler birbirimizin eksikliklerini tamamlamak zorundayız. Engelli yurtaşlarımızın da zorluklarının önüne geçebilmek aslında sizlerin ve bizlerin bakış açısına bağlıdır. Bu bağlamda bu etkinliği gerçekleştiren ve emeği geç.en herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BALIKESİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.