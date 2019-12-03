Edremit’te 2 silah ele geçirildi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda Edremit ilçesinde 2 adet silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 2 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 5 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 7 adet kartuş ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.
BALIKESİR
03 Aralık 2019 Salı
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