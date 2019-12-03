Balıkesirli genç turizmci TÜRSAB yönetim kuruluna seçildi

TÜRSAB'ın yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimlerinde Balıkesirli turizmci Yusuf Alfat da yönetimde yer aldı.

Seçimde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 45 seyahat acentesi temsilcisi oy kullandı. Firuz Bağlıkaya'nın listesinden seçime giren Yusuf Alfat, yönetim kurulunda görev aldı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği seçimlerinde Balıkesir'den genç bir işadamı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yusuf Alfat, "Balıkesir adına gururluyum, şehrimi ve bölgemi Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinde ulusal alanda en iyi şekilde temsil edeceğim. Turizmin şehrimize daha fazla ekonomik katkı sağlaması yönünde projeler geliştirerek Balıkesir'imizin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız" dedi.

BALIKESİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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