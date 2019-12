Balıkesir kışa hazır Kış mevsimi alınacak tedbirler görüşüldü

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla kışa hazırlık toplantısı yapıldı.

Kış mevsimi nedeniyle il genelinde alınacak tedbirler, mevsim boyunca yürütülecek çalışmaları ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında "Olumsuz Hava Koşulları ve Kışla Mücadele Tedbirleri" konulu toplantı yapıldı. Toplantıda, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle Balıkesir'de alınması gereken tedbirler açısından idari sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlarca, planlanan çalışmalar gözden geçirildi.

Vali Yazıcı, "İnsan hayatı her şeydeb önemli"

Vali Ersin Yazıcı, toplantının vatandaşların kış aylarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. Kış şartlarının önceden alınacak tedbirlerle bertaraf edilmeye çalışılacağını belirten Vali Yazıcı, "Bu anlamda da kurumlar olarak hepimize görevler düşüyor. Daha önceki yıllarda da almış olduğumuz tedbirler de bu çerçevede bize yol göstertici olacak. Bu konuda yaşadığımız problemleri de burada dile getirerek bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için neler yapabileceğimizi birlikte tartışacağız. Vatandaşlarımızın karayollarında can ve mal kaybını korumak adına hepimize görev düşüyor. Kış mevsiminin olumsuz yöndeki etkilerinin azaltılması ve aksamaya meydan vermemek için tam koordinasyon sağlamalıyız. Bu dönemde alınacak tedbirlerle alakalı ilgili kurum ve kuruluşlarımızla yapılan hazırlıkları yeniden gözden geçirmek ve koordinasyonu gerektiren hususlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik. Yoğun kış döneminde bizim için en önemli unsurlardan birini oluşturan trafik güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermeliyiz. Her kurum elinden gelenin en iyisini yapacak ki halkımızın huzur ve güvenliği en üst safhada olsun. AFAD Merkezi, GAMER ve 112'nin hepsinin aynı bölgede olması bizim ilimiz açısından büyük bir avantajdır" dedi.

Vali Yazıcı, "112'ye asılsız ihbarlarda bulunmayalım"

İlgili kurum ve kuruluşlardan koordineli halde olmalarını ve kış şartlarında yapılacak çalışmalarda kullanılacak araçların bakımlarını yaptırmalarını isteyen Vali Yazıcı, vatandaşlardan ise 112'ye asılsız ihbarda bulunmamaları gerektiğini tekrarladı.

Kış şartlarının yavaş yavaş oluşmaya başladığını bildiren Vali Yazıcı, ilimizin önemli bir noktada olduğunu, alınacak tedbirlerle alakalı ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli görevler düştüğünü belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in düzenlemelerine tam olarak uyulması gerektiğine dikkat çeken Vali Yazıcı, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların kış lastiği ile ilgili kurallara uyup uymadıklarının özellikle takip edileceğini söyledi.

Vali Ersin Yazıcı'nın konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ziyver Kaya tarafından genel ve teknik bilgiler verildi. Gerçekleşen toplantıda trafik güvenliğinin sağlanmasından, kolluk kuvvetlerinin emniyet tedbirleri almasına, sağlık ve eğitim hizmetlerinin aksatılmamasından ana arterlerin açık kalmasına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıya Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, DSİ 25. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

BALIKESİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.