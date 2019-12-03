Garsonun oltasına 5 kiloluk levrek takıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çay bahçesinde çalışan Cüneyt Gönül (26), oltayla 5 kiloluk levrek yakaladı. Gönül, levreği 500 TL'ye restorana sattı.

Edremit'in turistik Akçay Mahallesi kordonunda bulunan çay bahçesinde garsonluk yapan Cüneyt Gönül, mesai başlamadan önce balık tutmak için deniz kenarına geldi. Oltasını sallayan Gönül, 5 kiloluk levrek yakaladı. Oltanın kırılacak gibi olduğunu anlatan Gönül, "Boş zamanlarımda vakit geçirmek için olta atıyorum. Saat 10.00'da mesaim başlayacaktı. Saat 09.30 sıralarında oltam kırılacak gibi büküldü. Yanımdaki arkadaşlara da söyledim ve yaklaşık yarım saatte balığı kıyıya çektim. Gelen balığa kendim de inanamadım. Hemen restorana götürdüm, 500 TL verdiler. Benim için unutmayacağım bir hatıra oldu" dedi.



BALIKESİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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