Asım Kandemir son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir Birlik Gazetesi'nde çalışan Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir son yolculuğuna dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

Balıkesir basın camiasının sevilen emektarlarından Birlik Gazetesi çalışanı Yasemin Kandemir’in vefat eden eşi Asım Kandemir dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Asım Kandemir’in cenazesi 52 Evler Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi. Yasemin Kandemir ve ailesini bu acılı gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.

BALIKESİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

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