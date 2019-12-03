Seyit Onbaşı'nın torunları Çanakkale şehitliğini ziyaret etti

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR'in Havran ilçesinden 50 öğrenci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Seyit Onbaşı'nın vefatının 80´inci yılı dolayısıyla organize edilen anma etkinliği kapsamında, Rumeli Mecidiye Tabyası'nı ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları sırasında görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle deniz savaşının kaderini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı'nın memleketinden 50 öğrenci, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın organize ettiği geziye, Havran´ın Kocaseyit Mahallesi'nden katılan 50 öğrenci, öğretmenleri gözetiminde atalarının savaştıkları toprakları ziyaret ederek, dua okudu.



BALIKESİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.