3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye’de çeşitli etkinliklerle kutlandı

Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığın arttırma amacıyla ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde öncelikle uygulama okulunun öğrencilerine hizmet edecek müzik atölyesinin açılışı yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve dinletiler katılımcılardan büyük bir beğeni topladı. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri de programa eşlik ederek okul öğrencileriyle birlikte dans gösterisi gerçekleştirdiler.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kaymakam Öner, “Burhaniye engelli vatandaşlarımıza yönelik hem kaymakamlığımız birimleri, hem yerel yönetim birimleri hem de sivil toplum örgütleriyle önemli işler yapan, önemli hizmetler yürüten bir şehir. 2015 yılı Aralık ayında Burhaniye Ticaret Odası’nın katkılarıyla yapılan Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu bunun en güzel örneklerinden biri. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler için bir araya geldik. Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını hissettirmeliyiz. Etkinlikte emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Programa Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, ilçemiz kamu kurum amirlerinin tamamına yakını ve öğrenci velileri katıldı.

