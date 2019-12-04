İvrindi'de uyuşturucu operasyonu

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca araçta bulunan E.Ç.'nin cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İvrindi ilçesi Kocaeli Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen 16 plakalı aracı takibe aldı. Jandarma ekipleri A.K isimli şahsın kullandığı 16 plakalı araç içerisindeki yaptığı aramalarda 10 gram bonzai ve 4 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ayrıca araç içerisinde bulunan E.Ç isimli şahsın cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Adli makamların talimatıyla E.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma, yakalanan zanlılar hakkında yasal işlem başlattı.

BALIKESİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.