Jandarma suçtan kazanılan 121 çeyrek, 1 tam ve 4 altın bilezik ele geçirdi Balıkesir'de jandarma ekipleri, son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 69 kişiyi gözaltına aldı

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilenler arasında suçtan kazanılan altınlar dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 130 Kasım tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde 2 suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 13 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ticareti yapmak ve 9 kaçakçılık olmak üzere toplam 24 olayı ortaya çıkarttı. Ortaya çıkarılan olaylarda toplam 69 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlarda 5 kilo 158 gram kubar esrar, 131 gram toz esrar, 5 gram bonzai, 4 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 58 adet mühimmat, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 160 kilogram kaçak tütün, 30 adet senet, bin 194 litre kaçak alkol ve suçtan elde edilen 4 bin 600 TL para, 121 adet çeyrek altın, 1 adet tam altın ve 4 adet altın bilezik ele geçirildiği açıklandı.

BALIKESİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.