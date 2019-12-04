Kaz Dağları'na mevsimin ilk karı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin Kaz Dağları bölgesine mevsimin ilk karı düştü. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.
Kaz Dağları'nın Edremit ilçesi Hanlar mevkisinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Kaz Dağları'nın bazı bölümleri beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri Edremit'i, Çanakkale´nin Yenice ilçesine bağlayan karayolunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
BALIKESİR
04 Aralık 2019 Çarşamba
- İMSAK 06:36
- GÜNEŞ 08:05
- ÖĞLE 13:03
- İKİNDİ 15:30
- AKŞAM 17:51
- YATSI 19:15