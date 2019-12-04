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Dünya Engelliler Günü konseri

İHA

Dünya Engelliler Günü konseri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi'nce işaret dili eşliğinde Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, engelli bireylerin her alanda topluma dâhil edilmesi ve engelli haklarına farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 3 Aralık’ta kutlanan Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği konseri, Salih Tozan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu, Altıeylül ve Karesi Kent Konseyleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda engelli ve aileleri katıldı.

İşaret diliyle anlatıldı
Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacı olan 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye ettiği etkinlikte, Altıeylül Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Engelsiz Düşün” yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Programda Karesi Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği korosu tarafından söylenen türküler ve konuşmalar işaret diliyle katılımcılara aktarıldı.

'Cesaretleneceğiz'
Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu “Biz engelliler olarak şehrimiz ve ülkemiz için sizlerle birlikte neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Eğer bir adım geride kaldığımızda arkanıza dönüp birazcık bekleyebilirseniz biz cesaretleneceğiz ve umutla bu şehre katkı sağlayarak hayata devam edeceğiz. Biz bugün bizi anlayanlarla bir aradayız. Katılım sağlayarak bizleri onurlandıran herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

‘Amacımız hayatınızı kolaylaştırmak'
Yerel yöneticiler olarak engelleri en aza indirecek fiziksel çalışmaları yapmanın yanı sıra zihinsel engelleri kaldırmak, empati duygusunu geliştirmek ve farkındalık oluşturmak adına çalışmaların yapılmasının önemine vurgu yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “20 ilçede, 20 belediye başkanımızla birlikte engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yandan fiziki çalışmaları yaparken diğer yandan da toplumsal bir farkındalık oluşturmak gerektiğini inancındayız. Bu nedenle böylesine güzel etkinliklerin daha sık yapılması gerekiyor. İnşallah her gün daha iyiye giden bir süreci hep birlikte yaşarız. Bu güzel gecede sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum.” açıklamasında bulundu.

'Sizler için samimiyetle çalışıyoruz'
Yunus Emre'nin “Yaratılanı severim yaratandan ötürü” sözüyle konuşmasına başlayan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı “Biz, yaratandan ötürü yaratılanların tamamını seviyoruz, sayıyor ve eşit görüyoruz. İnsanların özrünü, eksiğini aramak, görmek ve onun üzerine laf söylemek haddimiz değil. Bizlere düşen sizin yaşamınızı diğer insanlarla aynı koşullara getirebilmek. Bunu samimiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz, aynı samimiyetle de devam edeceğiz. Ben engelli kardeşlerimin ve ailelerinin çok özel insanlar olduğunu düşünüyorum. Allah onlara yaşama sevincini ve metanet versin.” dedi.

BALIKESİR

04 Aralık 2019 Çarşamba

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