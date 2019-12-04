Burhaniye’de anlamlı bağış

Burhaniye ilçesinde, Hayırsever iş adamı Abdullah Kurtoğlu, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne çok amaçlı sandalye bağışladı. Başhekim Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz, hayırsever Kurtoğlu’na teşekkür ederken, plaket verdi.

Hastane’de çok amaçlı tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu gören Abdullah Kurtoğlu, Başhekim ile görüşürken, bir sandalye bağışlamak istediğini bildirdi. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağını gün, getirdiğini sandalyeyi görevlilere teslim eden Kurtoğlu, katkılarının devam edeceğini söyledi. Kurtoğlu’nun daha öncede Kardiyoloji ve cildiye servislerinin ihtiyaçlarını giderdiğini anlatan Uzman Dr. Yalın Vurupalmaz, hayırsevere teşekkür ederken bir de plaket takdim etti.

BALIKESİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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