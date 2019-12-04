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Başkan Avcı, özel personeli makamında ağırlandı

İHA

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelli Personelini makamında ağırladı.
Altıeylül Belediyesi’nde farklı departmanlarda görev yapan engelli personel Başkanlık makamında ağırlandı. Öncelikle çalıştıkları birim ile kendilerini tanıtan personel, Başkan Hasan Avcı’ya kendilerine verilen kıymet ve önemden dolayı teşekkür etti. Günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yapan Başkan Hasan Avcı ise,bir gün kıymet verenlerden değil, 365 gün kıymet verenlerden olmalıyız derken sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Maalesef Kapitalist dünya düzeni böyle bir gün düzenlenmiş. Senenin belli günleri belli bir güne atfedilerek insanlar kendilerini rahatlatmaya çalışıyor. İnsanlarımız ortamlarında 365 gün yaşıyor. O yüzden biz bir gün değil, 365 gün kıymet bilenlerden olmalıyız. Daha önce de ifade etmiştim, hepimiz birer engelli adayıyız. İnsanın bedeninde engel olabilir. Kalbinde ve beyninde engel olmaması önemlidir. İdrak eksikliği özrü tamir edilemez. Alanında başarılı, belediyemize dolu dolu hizmet veren 22 engelli arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. Sizler gerçekten bir boşluğu dolduruyorsunuz. Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyorsunuz. Sizler, ben engelliyim diye kendinizi eve kapatmak yerine milletimize hizmet ediyorsunuz. Onun için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizlerle çalışmaktan mutlu olduğumu ifade ederek Engelliler Günü’nüzü kutluyor um” dedi.
Başkan Avcı program sonunda günün hatırası olarak personele hediyelerini takdim etti.

BALIKESİR

04 Aralık 2019 Çarşamba

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