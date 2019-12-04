Burhaniye’de camilere bakım

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanlığının kadınlardan oluşturduğu 7 kişilik ekip camileri temizlemeye başladı. İskele, Öğretmenler ve Ören Mahalle camilerini temizleyen kadınların tüm camileri temizleyeceği bildirildi

Burhaniye Belediyesi, zeytin hasadını tamamlarken, zeytin hasadında çalışan kadınları da cami temizliğine yönlendirdi. 7 kişilik ekibi önce İskele ve Öğretmenler Mahallesi camilerini temizlerken, dünde Ören camiinde temizlik yaptı. Camiyi baştan aşağıya pırıl pırıl yapan ekip büyük takdir topladı. Cami cemaati ekibe teşekkür etti. İşlerini severek yaptıklarını anlatan işçilerden Atiye Koç, “Zeytin hasadında çalışıyorduk. Zeytin bitti. Şimdi ise cami temizliğinde çalıyoruz. Öncelikle sahil camilerinden başladık. İlçedeki tüm camiler temizlenecek” dedi. Caminin pırıl pırıl olduğunu anlatan Ören Cami İmamı Kadir Özdemir, “Camimiz kadınlar sayesinde tertemiz oldu. Emeği geçen kardeşlerimize ve belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

BALIKESİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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