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Edremit'te birlik beraberlik vurgusu

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanlığı görevine başlayan Halil Görmen ve yeni yönetimini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan 9 milletvekilimiz ile birlikte şehir için isteyeceğiz. Bu şehirde diyalog kapılarını sonuna kadar açtık, şehri kenetledik." dedi.

Edremit'te birlik beraberlik vurgusu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanlığı görevine başlayan Halil Görmen ve yeni yönetimini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan 9 milletvekilimiz ile birlikte şehir için isteyeceğiz. Bu şehirde diyalog kapılarını sonuna kadar açtık, şehri kenetledik.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanlığı'na atanan Halil Görmen'i ve yönetimini ziyaret etti. Cumhur İttifakı olarak Balıkesir'de uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Halil kardeşim başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Teşkilatı'nın Edremit için iyi işler yapacağına inanıyorum. Mesele millete hizmet etmek. Bu yüzden kendisinin her zaman arkasındayız.” dedi.
Balıkesir ve Edremit'in ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz, ilçe ilçe gerçekleştirdikleri stratejik plan toplantıları ile ilgili açıklamalar yaptı. Toplantılarda farklı bakış açıları ile şehri değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz “Tüm ilçelerimizin taleplerini ve bizden beklentilerini aldık. Müdürler ve daire başkanları bazında tanıştık, iletişim kanallarımızı sonuna kadar açtık. Projelerimizi konuşurken gördük ki siyaset, hizmete dönüşünce herkesin fikri ve beklentisi bir noktada buluşuyor. Siyasi farklılıklarımız olsa dahi Balıkesir ortak noktamız. Bu nedenle yapmak istediğimiz, planladığımız işler aynı.” açıklamasında bulundu.
“Değerlerimize değer katmak istiyoruz.” diyen Başkan Yücel Yılmaz, Edremit'in ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde, el birliğiyle çözeceklerini ifade etti. Başkan Yılmaz “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan 9 milletvekilimiz ile birlikte şehir için isteyeceğiz. Bu şehirde diyalog kapılarını sonuna kadar açtık, şehri kenetledik. Allah'ın izniyle siyaset yapmadan doğru işleri yapacak; bu şehri, hizmeti, projeleri dürüst bir şekilde konuşacağız.” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Ocakları Başkanlığımız döneminde birlikte uyum içerisinde çalıştığımız kıymetli başkanımız Yücel Yılmaz'a nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Önce ülkem ve milletim düsturu doğrultusunda hareket eden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile geldiğimiz Edremit İlçe Başkanlığı görevini layıkıyla yapacağız inşallah. Yücel Başkanımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

BALIKESİR

04 Aralık 2019 Çarşamba

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