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Edremit’e modern meydan projesi Başkan Arslan, sözlerini yerine getiriyor

İHA

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın en önemli seçim vaatlerinden olan Şehit Hamdi Bey Meydanı Kapalı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Projesi hayata geçiriliyor.

Edremit’e modern meydan projesi Başkan Arslan, sözlerini yerine getiriyor

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın en önemli seçim vaatlerinden olan Şehit Hamdi Bey Meydanı Kapalı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Projesi hayata geçiriliyor.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Arslan’ın verdiği talimat doğrultusunda, Edremit’in kent içi trafik problemine çare olacak Şehit Hamdi Bey Meydanı Kapalı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi için projelendirme çalışmaları tamamlandı. Aralık ayı belediye meclis toplantısında projenin sunumu yapıldı.
2020 yılında başlaması planlanan proje kapsamında; toplam 16 bin 500 m2 alan içerisine 614 araçlık yer altı otoparkı, etkinlik ve amfi alanı, kafeteryalar, dinlenme alanları, yeşil ve su öğeleriyle entegre edilmiş serbest alanlar, engelli oyun ve spor alanları, çocuk oyun alanları ve Edremit Kent Belleği Duvarı yapılması planlanıyor.
Edremit’in kent merkezinin çehresini değiştirecek projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Seçim öncesi vaatlerimiz arasında yer alan Şehit Hamdi Bey Meydanı düzenlemesi ile ilgili olarak göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar birçok proje hazırlandı ancak kamuoyuyla paylaştığımız proje konusunda yetkili arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte karar kıldık. Edremit’in kent içi trafik problemine büyük oranda çözüm üretecek bir projeden bahsediyoruz. Otopark problemi artık Edremit için sorun olmaktan çıkacak. Ayrıca meydan düzenlemesiyle kentimize son derece çağdaş ve sürdürülebilir bir alan kazandıracağız. İleriki süreçte projesi hazırlanan Şehit Hamdi Bey Meydanı ile Faruk Serpil Parkı’nı da birbirine bağlamak gibi bir düşüncemiz var. Edremit’imize ve Edremitli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BALIKESİR

04 Aralık 2019 Çarşamba

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