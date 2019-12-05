Ayvalık’ta 34 Afganistanlı göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Ceylan Sitesi mevkisinde devriye nöbeti görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, 10’u kadın, 6’sı çocuk 34 düzensiz göçmen ile S.N. isimli bir organizatör zanlısını yakaladı. Yakalanan 34 düzensiz göçmen ile organizatör hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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