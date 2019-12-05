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Jandarma 1 ayda 986 şüpheliyi yakaladı

İHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 ay içerisinde Bin 221 olaya müdahale ederek, 986 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma 1 ayda 986 şüpheliyi yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 ay içerisinde Bin 221 olaya müdahale ederek, 986 şüpheliyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 0130 Kasım 2019 tarihleri asayiş suçlarının önlenmesi, ortaya çıkarılması ve suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen faaliyetlerde; 8 bin 729 devriye faaliyeti gerçekleştirirken, bin 221 olaya müdahale edip, 986 şüpheli yakaladı. Jandarmanın devriye faaliyetleri esnasında 78 bin 327 araç sorgulanıp, aranma kaydı bulunan 8 araç yakalandı.
Jandarmanın 1 aylık devriyeleri sırasında 112 bin 306 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 239 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Ayrıca çeşitli suçlarda kullanılan 101 araç, 11 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 5 kesici/delici alet ve 208 mermi/fişek ele geçirildi.

BALIKESİR

05 Aralık 2019 Perşembe

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