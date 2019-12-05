Burhaniyeli kasapların mezbaha tepkisi

Burhaniye ilçesinde, mezbahanın kapanması kasapların tepkisine neden oldu. Hayvan kestirmek için Balıkesir’i gitmek zorunda kaldıkların anlatan kasap Gültekin Tunca, Büyükşehir Belediyesi'nden sorunun çözümü için ilgi beklediklerini söyledi.

Burhaniye’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalıştırılan mezbahanın kapanması Burhaniyeli kasapları sıkıntıya sakarken, tepkilere neden oldu. Bütün kasapların sıkıntıda olduğunu anlatan kasap Aytekin Tunca, soruna çözüm bulunmasını istedi. Hayvan kestirmek için Balıkesir’e gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Tunca, “İlçemizde mezbaha küçük de olsa işimizi görüyordu. Zarar ediyor gerekçesi ile kapatıldı. Mezbaha açılsın. Biz fazla para ödemeye razıyız. Çünkü, ilçeye 100 kilometre uzaklıktaki Balıkesir mezbahasına gitme zorunda kalıyoruz. Sorunun çözünü için Büyükşehir Belediyesinden ilgi bekliyoruz” dedi.

BALIKESİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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