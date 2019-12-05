BUBYO engelleri aşıyor

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Uluslar arası Ticaret 3. Sınıf öğrencileri engellileri unutmadı. Takım Çalışması Dersi kapsamında Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın liderliğindeki öğrenciler farkındalık oluşturmak için gözlerini bantladı.

Üniversiteli öğrenciler, Engelliler Gününü unutmadı. Takım Çalışmasına katılan öğrenciler, “Farkındalığı içimizde ki farklı sandığımız yanılgılar üzerinden yapmak istedik. Engellilerin aslında tek engelinin biz olduğumuzu ve empati kurabildiğimiz takdirde yaşamı engelsiz bir hale getirebiliriz. Ön yargılarımızı kırmalı ve hepimizin aslında birer engelli adayı olduğumuzu unutmamalıyız. Takım çalışması dersi sayesinde öncelikle bize böyle güzel bir fırsatı tanıdığı ve her adımda yanımızda olduğu için hocamız Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'a, yardımsever davranışları ve anlayışı için Türkiye Sakatlar Derneğine ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak sloganımızla günün anlam ve önemini dikkat çekiyoruz. BUBYO engelleri hep birlikte aşıyor. Hadi gelin engelleri hep birlikte aşalım” diye konuştular.

BALIKESİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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