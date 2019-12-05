Polis 2 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı Yakalanan 13 kişiden 2'si adli makamlarca tutuklandı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı 2 ayrı operasyonda toplam 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 74 adet ecxtasy hap, 4.20 gram skunk ve 100 adet uyuşturucu hap hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.

Balıkesir polisinin yaptığı 2. uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı ikinci operasyonda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 8 gram esrar, 10 adet ecstasy hap, 2.63 gram bonzai, 35 adet uyuşturucu hap ile 3.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.