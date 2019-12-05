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(Özel) Asırlık plaklara hayat veriyor Filmlerde gördü, şimdi ise onları tamir ederek yeniden hayat ...

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pikap ve plakçalar tamiratı ve satışı yapan 36 yaşındaki Vural Taşkın, ilk kez filmlerde dinleyip gördüğü plakları yeni açtığı iş yerinde meraklıları ile buluşturuyor. Taşkın aynı zamanda yıllara meydan okuyan eski radyo ve plakçalarları tamir ediyor.

(Özel) Asırlık plaklara hayat veriyor Filmlerde gördü, şimdi ise onları tamir ederek yeniden hayat veriyor Yıllara meydan okuyan plakçalar ve radyoları tamir ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pikap ve plakçalar tamiratı ve satışı yapan 36 yaşındaki Vural Taşkın, ilk kez filmlerde dinleyip gördüğü plakları yeni açtığı iş yerinde meraklıları ile buluşturuyor. Taşkın aynı zamanda yıllara meydan okuyan eski radyo ve plakçalarları tamir ediyor.
İlk kez filmlerde gördüğü ve dinlediği plakları tarihin tozlu raflarından indirerek yeniden hayat veren 36 yaşındaki Vural Taşkın, Bandırma'da açtığı iş yerinde hem plak meraklılarına hitap ediyor hem de yıllara meydan okuyan plakçalar, gramofon ve radyoları tamir ederek yeniden hayat veriyor. İş yerinde 1980'li yıllarda kullanılan çeşitli mikrofonlar, amfiler ve bunlara ait parçalara da yer veren Taşkın, plaklara olan merakını ve tarihten günümüze kadar uzanan yolculuğunu İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Babamın plaklarıyla frizbi gibi oynardım"
İş yerinde yerli ve yabancı birçok sanatçının yanı sıra her tarzdan müziklerin olduğu plaklara yer veren Taşkın, "İlk kez plağı filmlerde gördüm ve dinledim. Çok ilgimi çekti. O dönemde yaklaşık 20 sene öncesinde babamın plakları vardı. Birkaç kez dinledikten sonra çocuk aklımızla onlarla frizbi gibi oynardım. Geri gelir, kırılırdı. Çok kıymetini bilmedik. Sonra birkaç yerde bunları dinleyen insanları görünce merak etmeye başladım. Çalıştığım iş yerinden aldığım ücretle makul bir plakçalar satın aldım. Birkaç plak buldum. Bit pazarlarını dolaşmaya başladım. İsmine, hangi tarz, hangi müzik olduğuna bakmadan plaklar satın aldım. O dönemleri yaşamaya merak saldım. Onun verdiği heyecanla belli bir noktaya geldim ve elimde plak arşivim oluştu. Sonraki yıllarda yavaş yavaş gelişen teknoloji ile birlikte plakların unutulduğunu ve yeni neslin plaklarla ilgili bilgisi olmadığını fark ettim. Kendime bir altyapı oluşturmak adına elimdeki plak ve pikaplarla neresi arıza yapabilir, hangi parça nereden temin edilebilir araştırmak için Adana, İstanbul ve İzmir'i dolaştım. İş yerimin hemen yanında olan bir dükkan boştu. Evde atıl durumda bulunan plak ve plakçalarları bu dükkana getirdim. Şu anda satış yapmıyorum ama kısa zaman içinde başlayacağım. Plaklara meraklı insanlar buraya gelerek istedikleri plağı dinleyip, kontrol edip sonrasında satın alabilecekler. İnternetten satın almak gibi değil, dinleyip kontrol edip öyle satın alabilecekler. Tabi dönem baskı için mümkün değil. Dönem baskılarının açılmamışlarını bulmak mümkün değil. Ama yeni baskılar dönem baskılarının kopyaları olduğu için birebir aynı kaliteyi yakalayamazsak da insanlar burada plaklardan hangisini beğenirse, elimde olmasa bile bir kaç gün içinde temin edebilirim" dedi.

Eski mikrofonlardan, amfilere birçok tarihi cihaz mevcut
Eski plak ve plakçalarların yanı sıra iş yerinde 1980'li yıllarda kullanılan bazı mikrofon, kayıt cihazları, saz amfilerine de yer veren Vural Taşkın, "Günümüzde gençlerin çok az bildikleri ve şu anda televizyonlarda izlediğimiz filmlerin bir zamanlar yer aldığı video kasetler, mikrofonlar, 1980'li yıllarda saz çalanların ses ayarlarını yapmakta kullandığı amfiler de iş yerimizde mevcut. Günümüzde birçok eski radyo bugün radyoların yayın yaptığı FM bantlarına sahip olmadığı için çalışmıyor zannedilerek bir köşeye atılmış vaziyette. İş yerimizde de bunlara ait birçok örnek radyo var" diye konuştu.

BALIKESİR

05 Aralık 2019 Perşembe

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