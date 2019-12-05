Kral Şakir yeniden 10 Burda AVM’de

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, istek üzerine 78 Aralık tarihlerinde ‘Kral Şakir’ ile minik ziyaretçilerine yine keyifli anlar yaşatacak.

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in alışveriş ve buluşma merkezi haline gelen Esas 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli olayları anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir ile yeniden buluşturuyor. Etkinlik kapsamında minik ziyaretçiler Kral Şakir ve Fil Necmi maskot karakterleri ile şarkılar söyleyip dans ederek eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkartacaklar. 78 Aralık tarihlerinde, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği ile 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor.

BALIKESİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:37

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