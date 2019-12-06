Burhaniye’de kardeş kasapların dayanışması takdir topladı

Burhaniye ilçesinde, babalarından devraldıkları kasaplık mesleğini sürdüren Gültekin Tunca (46) ile kardeşi Aytekin Tunca’nın (43) dayanışması takdir topladı. Kasaplığın dede mesleği olduğun anlatan Gültekin Tunca, mesleğin içinde yetiştiklerini söyledi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Ağacık mahallesinde kasaplık yapan Gültekin Tunca ile kardeşi Aytekin Tunca, şehirdeki kasapları aratmıyorlar. Ağacık mahallesi et almak için gelenlerle dolup taşıyor. Madra dağında otlayan hayvanların etlerini sattıklarını anlatan Gültekin Tunca, “Kasaplık dede mesleğidir. Dedemiz Seracettin Tunca bu işi babam İsmail Tunca’ya bıraktı. Babamda bize devretti. Kardeşimle birlikte kaliteli ve ucuz et satıyoruz. Onun içinde müşterimiz iyidir. Şu anda kuşbaşı eti ve kuzu pirzolayı da 55 lirada satıyoruz. Mesleğimizi seviyoruz ve devam ettirmek istiyoruz” dedi.

BALIKESİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.