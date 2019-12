Vali Yazıcı,"Balıkesir'imizde müthiş bir potansiyel var."

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, ilçedeki bazı fabrika ve kuruluşları ziyaret ederek bilgi aldı. Çeşitli tesislerde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, yetkililerden üretim aşamaları ve yıllık üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı. Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Ersin Yazıcı, kentin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi. Balıkesir'in tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Yazıcı, çiftçilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve desteklenmesi noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerinin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Vali Yazıcı, tarımla ilgili herkes birlik beraberlik içerisinde, tarım sektörünün daha da iyi olması için el ele olmalı mesajını vererek, Tarım ve Orman Bakanlığının gerek bakanlık olarak, gerekse kırsal kalkınmayı destekleme birimi üzerinden hibe ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Vali Ersin Yazıcı, bu tür yatırımların bölge ekonomisi açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, "Balıkesir'imizde müthiş bir potansiyel var. Çok önemli bir tarım şehri, Türkiye'yi besleyen bir şehir. Tarımsal açıdan gelişmişliğin bir işareti olarak gördüğümüz bu yatırımlar, ilimize ve ülkemize değer katmaktadır." dedi.

Balıkesir zeytininin ve zeytinyağının çok kaliteli ve lezzetli olduğunu söyleyen Yazıcı, "Bizler, devlet olarak başta zeytin üreticisi olmak üzere her konuda üreticimizin sorunlarına eğilerek, bu sorunların çözümlenmesi için çaba gösteriyoruz. Bu çabalar tüm hızıyla sürecektir. Ülkemizde insanların zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmamız lazım. Bu konuda devlet olarak, kamu kurumları olarak, valilik olarak biz üreticilerimizle işbirliği yapmaya mecburuz ve buna hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlimizde üretilen zeytinin yine ilimizde işlenerek pazarlanması üreticimizin daha çok kazanması açısından önemli." diye konuştu.

Gıda sektörünün Balıkesir ve Kuzey Ege bölge ekonomisi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesir'in tarımda daha da kalkınması ve kendini bir marka olarak dünyada tanıtması için biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıyoruz. Balıkesir, ürettiği ürünlerle hem ülkemizde hem de dünyada marka olacak potansiyele sahiptir. Süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et ürünleri, zeytincilik gibi alanlarda ülkemizde lider konumda olan Balıkesir'deki sanayi işletmelerinin yaklaşık yüzde 40'ı gıda ürünleri imalatı alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye için tarım stratejik sektörlerden biri. Biz bir yandan sanayileşmeye çalışırken bir yandan da son teknolojilerle tarım yapmanın yollarını arıyoruz. Devlet olarak çiftçimize birçok teşvikler vererek teknolojik gelişmelerden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Balıkesir'in tarım kenti, hayvancılık kenti, sanayi kenti, kültür kenti, sanat ve sağlık kenti olma noktasında ilerlediğini görüyoruz. Devletimizin bu alanda çok büyük katkılarıyla Balıkesir iyi bir üretim noktasına gelmiş bulunuyor." dedi.

