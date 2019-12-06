Burhaniye’de Kadın Danışma Merkezi kuruluyor

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Dünya Kadın Hakları Gününde Burhaniyeli kadınlar için “Kadın Danışma Merkezi” Projesini hayata geçirdi.

Kadınların yaşadığı sosyal, kültürel ve hukuksal sıkıntıların giderilmesi için ‘Kadın Danışma Merkezi’ 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününe özel olarak projelendirilirken, Belediye Meclisi kararıyla yapımına başlandı. Kadınların hayatlarında yaşadıkları fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin çözümleri ve sosyal anlamda özellikle şiddete maruz kalarak sıkıntı yaşayan kadınların desteklenmesi adına açılacak, Kadın Danışma Merkezi Mahkeme Mahallesinde hizmete girecek. Kurulacak Kadın Danış Merkezinin ilçe de yaşayan kadınların en büyük destekçisi olacağını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Özellikle kadınlarımızın haklarını korumak, bizim yapmamız gereken önceliklerden biri. Kadınlarımızın yaşadıkları sıkıntıların çözümü noktasında belki de en önemli adımını atıyoruz. Çünkü, başta şiddete maruz kalan kadınlarımız, hem psikolojik hem de sosyolojik olarak bastırılarak yaşamdan kopuyor. Bu kadınlarımıza vereceğimiz destekle onları tekrar yaşama bağlamayı ve sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Kadınlarımız bizim için en değerli varlıklar ve onlara yapılacak her hizmet geleceğimizi şekillendirecektir” dedi.

Çocuk istismarı ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda kadınların yaşadıkları sorunlara çözüm bulma odaklı hizmet verecek olan merkez de ilk planda bir psikolog görev yapacak. Mülkiyeti Belediyeye ait olan Mahkeme Mahallesi muhtarlık binasının üst katında hizmet verecek merkez için çalışmalara başlayan Burhaniye Belediyesi, konuyu Aralık ayı meclis gündeminde görüşerek karara bağladı. Yapılan görüşme sonrası alınan kararla kadınlara hizmet etmeye başlayacak Kadın Danışma Merkezi’nde, ilçe de yaşayan kadınların sıkıntıları çözüme kavuşturulacak.

BALIKESİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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