Balıkesir polisi 6 uyuşturucu tacirini yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 39.2 gram esrar ve 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.

BALIKESİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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