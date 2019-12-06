Ayvalık’ta 10 göçmen ile 1 organizatör zanlısı jandarmadan kaçamadı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akasya Sitesi mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde; H.A. isimli organizatör ile 2’si çocuk, 3’ü kadın 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan H.A. isimli organizatör gözaltına alınırken, 10 düzensiz göçmen hakkında ise yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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