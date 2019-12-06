Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Levent Mahallesi’nde çeşitli yerlere bıraktıkları zehirli yiyeceklerle sokak köpeklerini zehirlediler. Mahalle sakinleri, vahşete tepki gösterdi.

Bandırma’nın Levent Mahallesi’nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak hayvanlarını zehirli yiyecek vererek öldürdü. 9 köpeğin verilen zehirli yiyecekleri yemesi sonrası 3’ü hayatını kaybederken, 6 köpeğin Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı’nda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Başkan Tosun: "Takipçisi olacağız"

Akşam saatlerinde sokakta köpeklerin can çekiştiğini ve ağızlarından köpük geldiğini gören mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek yetkililere bildirdi. Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı’ndan yetkililer gelene kadar bazı mahalle sakinleri zehirlenen köpeklere tuzlu su ve çiğ yumurta vererek kusturma yöntemiyle yedikleri zehirli yiyecekleri kusmasını sağladı. Daha sonra olay yerine gelen barınak görevlileri köpekleri Bandırma Belediyesine ait Hayvan Barınağı’na götürerek tedavi altına aldı. Gece saatlerinde olayın olduğu yere gelen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da yapılan vahşete tepki göstererek, olayı kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Tosun, "Çağdaş, modern insanların yaşadığı Bandırma’ya böyle bir durumu yakıştıramayız. Yaşanan bu vahşetin bir an önce aydınlatılmasını umut ediyorum. Biz de belediye olarak konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

BALIKESİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.