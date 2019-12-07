Yıl başı içkilerine jandarmadan operasyon

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma yıl başında satılmak üzere üretilen kaçak içki imalathanesine operasyon düzenledi. Yıl başında satılmak üzere hazırlan 51 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yaklaşan yılbaşını fırsat bilerek, kaçak içki imal edip satmaya çalıştığı tespit edilen H.G. N.Ç ve I.K. isimli şüphelilere yönelik olarak adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Susurluk ilçesinde şüphelilerin ev ve eklentilerinde 1 adet 70 cl bandrolsüz rakı, 1 adet bandrolsüz 50 cl rakı, 1 adet 20 cl bandrolsüz viski, 100 gram anason yağı ve 2)adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheliler H.G. N,Ç, ve I.K. gözaltına alarak haklarında gerekli yasal işlemleri başlattı.

BALIKESİR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:39

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