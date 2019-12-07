Bu da diplomalı zeytinci

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, hasatta her yaş ve meslekten insan görev alıyor.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olan Ayşenur Karabulut’ta annesi ve ninesi ile birlikte zeytin işçiliği yapıyor. KPSS’ye hazırlanan 21 yaşındaki Ayşenur Karabulut, anne ve babasına yük olmamak için çalıştığını söyledi. Boş durmayı sevmediğini anlatan Karabulut, “Ninem ve annem de zeytine gidiyorlar. Onlar çalışırken ben boş durursam olur mu? Çalışmayı seviyorum. Bizim burada 34 aylık zeytin işçiliği oluyor. Ben de binlerce insan gibi zeytine gidiyorum. Boş zamanlarımda da devlet memurluğu imtihanlarına hazırlanıyorum” dedi.

BALIKESİR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:39

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