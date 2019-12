Erdek'te Gıda Denetimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülkemizde uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Erdek İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gıda denetimleri devam ediyor.

Erdek'te faaliyette bulunan gıda işletmelerinde hijyen, etiket kontrolü, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve işyerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Gıda Denetim Seferberliği hakkında bilgi veren Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, denetimlerin eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen denetim seferberliğinden ürün bazlı gıda denetiminin Türkiye´de bir ilk olduğunu söyleyen Işıktaş, "Bakanlığımız ülke genelinde eş zamanlı olarak 81 ilde gıda denetim seferberliği başlattı. Bu Gıda Denetim Seferberliği Gıda Mühendisi Çiğdem Kurumahmut tarafından sektörel bazlı yapıldı. Her gün bir ürün çeşidi veya bir sektör denetlenmek suretiyle et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ekmek üretim yerleri, unlu mamuller ve satış ve toplu tüketim yerleri gibi gıda işletmeleri denetlenmişti. İşletmelerle ilgili görülen aksaklıklar 5996 sayılı kanuna aykırı konu tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem uygulanması ve takip denetimlerin yapılması için işletmelere süre verilmişti. İlçe Müdürlüğü olarak ilçemizde bulunan gıda işletmelerine yönelik denetlemelerimizi hafta boyunca gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesi noktasında gerekli bütün tedbirleri alma gayreti içerisindeyiz” dedi.

