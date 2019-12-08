Edremit'te ilk kez sazlı sözlü edebiyat söyleşisi düzenlendi

Burhaniye Öykü Atölyesi çatısı altında toplanan kadınlar, düzenledikleri sazlı sözlü edebiyat söyleşisinde yazarlarla bir araya geldi.

Edremit'in Bostancı Mahallesi'nde düzenlenen edebiyat söyleşisinde tanınmış yazarlardan Kezban Şahin Taysun, öykü ve roman yazımı konularında bilgiler verirken, Burhaniyeli kadın ozan Nursen Öztürk'de bağlaması ve türküleri ile etkinliğe renk kattı.

Zeynep Ergin’e ait Kağan’ın Konağı'nda düzenlenen günde, bazı kitaplarını görme engelliler için seslendirdiğini anlatan Taysun, bir çok öyküsünün ödül aldığını söylerken program sonunda kitaplarını imzaladı. Konuklara teşekkür eden Zeynep Ergin'de, yazar Kezban Şahin Taysun ve Öykü Atölyesi üyelerini konuk etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay içinde çocuklar için masal anlatma etkinliği düzenlediklerini anlatan Ergin, “Önümüzdeki hafta gene çocuklara masal anlatacağız. Ayrıca çocuklara masal kitapları dağıtıyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu. Atölyede görev alan kadınlar da Zeynep Ergin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Öykü Atölyesinden Esma Çevik, Pervin Çağlayan ve Filiz Kayalı ise "Öykü Atölyesi olarak toplantılarımıza devam ediyoruz. Yazar Kezban Şahin Taysun’u davet ettik. Bize yazma konusunda bilgiler verdi. Kadın ozanımız Nursen Öztürk de, çaldı ve söyledi. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek” şeklinde konuştular.

BALIKESİR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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