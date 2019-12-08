Demokrat Parti Genel Başkanı kıratla karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Demokrat Parti Genel Başkanı kıratla karşılandı

İHA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il kongresi için Balıkesir'e geldi. Kongrenin yapılacağı salonun bulunduğu sokağın başında kıratla karşılanan Gültekin Uysal, partililerle kucaklaşarak geçmişin emanetine sahip çıktıklarını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı kıratla karşılandı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il kongresi için Balıkesir’e geldi. Kongrenin yapılacağı salonun bulunduğu sokağın başında kıratla karşılanan Gültekin Uysal, partililerle kucaklaşarak geçmişin emanetine sahip çıktıklarını söyledi.
Demokrat Parti’nin çok partili siyasi hayatla birlikte Türkiye’yi değiştirdiğini belirten Genel Başkan Gültekin Uysal, ülkede köyde yaşayanlarla kentte yaşayanları aynı hizmetlerde Demokrat Parti’nin buluşturduğunu ifade etti.

Gültekin Uysal: “Büyük bir geçmişin içinden geliyoruz”
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, “Büyük bir geçmişin içinden geliyoruz. Elbette ki millet olarak da bir büyük geçmişin içerisinden geliyoruz. Balıkesir’imiz de dahil olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde berraklaşmış, billurlaşmış bir iradeyle beraber bir milletin feraha ermesi, kurtuluşu için dualarını vermiş, kanlarıyla, canlarıyla şehit olmuş tüm büyük ruhları bir kez daha manevi huzurlarında Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’de önlerinde saygıyla eğiliyorum. Öncelikle gerçekleştirdiğimiz bu kongrenin partimize yakışır bir şekilde, sadece usulü tamamlama işlemi değil, aynı zamanda manasına talip olduğumuz demokrasi fikrini kendi içinde, hatta kendi işleyişinde de azami noktaya çıkarmış, medeni usullerle beraber parti içi meselelerini, ülke meselelerini, insanlığın meselelerini konuşabilen bir zemin olması ümidiyle hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Dün yaptık bugün de yaparız”
Demokrat Parti’nin iktidarı döneminde Türkiye’ye büyük hizmetlerin yapıldığını belirten Gültekin Uysal, “Demokrat Parti olarak; dünden bugüne iki asırlık yürüyüşümüz içerisinde her tarihi eşikte olduğu gibi geleneğimizin de üzerine düştüğü her noktada yeniden bir derinlik ve boyut katmak adına milletimizin sıçrama hamlelerini icra edebilmesi adına çok partili hayatla beraber başladığımız bu yolculukta her daim yönünü millete dönmüş, milletin vicdan hizasında durmuş, devlete göre milleti şekillendiren değil, millete göre devleti şekillendiren bir anlayış içerisinde siyasetimizin merkezine insanı koyarak, milleti koyarak, milletin değerlerini koyarak bu ülkenin ortak paydasındaki manevi değerlerini koyarak bu ülkenin güçleri haline getirdiği demokrasimizi ve cumhuriyetin değerlerini koyarak Yüce Atatürk’ün bize emanet ettiği bu büyük ülkeyi saygın bir ülkenin vatandaşları olarak hayatımızı idame ettireceğimiz çağla kucaklaştırmak istiyoruz. Evet, dün yaptık. Türkiye’nin kıt kanaat sahip imkanlara sahip olduğu dönemlerde büyük sıçrama hamlelerinin altına imzamızı koyduk. Şehirlerinde bu ülkenin insanları hangi şartlarda yaşıyor ise köyünde, kasabasında yaşayan insanlarımız da o şartlarda yaşayacak dedik, hizmetleri ayağına götürdük” ifadelerini kullandı.

Kongrede üç aday yarıştı
Türkiye’deki siyasi ve ekonomik durumları da değerlendiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kongrenin açılışından sonra Balıkesir’den ayrıldı. Gültekin Uysal’ın da katıldığı kongrede Erol Taşkesen, Tamer Alver ve Işın Gümüşyay aday olarak yarıştı.

BALIKESİR

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorumlular Bergama Kaymakamı Kaşıkçı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Çorumlular Bergama Kaymakamı Kaşıkçı’yı ziyaret etti
Ayvalık'ta Tekten güven tazeledi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta Tekten güven tazeledi
Edremit'te ilk kez sazlı sözlü edebiyat söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER Edremit'te ilk kez sazlı sözlü edebiyat söyleşisi ...
Yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri düzenlenen yemekte tanıştı
YEREL HABERLER Yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri düzenlenen ...
Gönen'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Gönen'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
Zağnospaşa Ortaokulu İtalya’da
YEREL HABERLER Zağnospaşa Ortaokulu İtalya’da
Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı
Gömeç’te 38 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gömeç’te 38 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık’ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör ...
BUBYO’da uçurtma şenliği coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER BUBYO’da uçurtma şenliği coşkusu yaşandı
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran oldu
YEREL HABERLER AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran oldu
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir ...
Rektör Kuş akşam çayına konuk oldu
YEREL HABERLER Rektör Kuş akşam çayına konuk oldu
Şefkatli ellerden ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift bot ve 300 adet mont
YEREL HABERLER Şefkatli ellerden ihtiyaç sahibi çocuklara 300 çift ...
Edremit Çayı’nı birlikte temizlediler
YEREL HABERLER Edremit Çayı’nı birlikte temizlediler
Burhaniye’de küçük kasap ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de küçük kasap ilgi odağı oldu
Öğretmenlerinden şiir ve müzik
YEREL HABERLER Öğretmenlerinden şiir ve müzik
Erdek'te Gıda Denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Erdek'te Gıda Denetimi yapıldı
BTO’dan seminer
YEREL HABERLER BTO’dan seminer
Bu da diplomalı zeytinci
YEREL HABERLER Bu da diplomalı zeytinci
Yıl başı içkilerine jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Yıl başı içkilerine jandarmadan operasyon
Jandarmadan Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu Eş zamanlı operasyonlarda 8 FETÖ/PYD şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu Eş ...
Balıkesir Üniversitesinde 'Meslek Eğitimi' forumu
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde 'Meslek Eğitimi' forumu
TEMA'dan sıfır atık eğitimi
YEREL HABERLER TEMA'dan sıfır atık eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X