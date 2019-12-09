Vali Yazıcı'dan 'Dünya İnsan Hakları günü' mesajı Vali Yazıcı, "İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı mesajında, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamanın tüm insanlığın hakkı olduğunu, her insanın ayrı bir değer taşıdığını ifade etti. Bugün dünyanın birçok yerinde insanların temel hak ve hürriyetlerinin göz ardı edildiğini ifade eden Vali Yazıcı, "İnsan hakları doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. Ülkemiz, insan hakları konusunda dünyadaki birçok ülkeden çok ileri seviyededir. Ülkemizin birçok şehrinde olduğu gibi Balıkesir'de de göçe zorlanmış insanları barındırıyor, onlara huzurlu bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye, mülteciler konusunda özverili davranırken uygar dünya bu soruna sırtını dönmeyi tercih etmiş ve bütün dünya, üç maymunu oynamıştı. İnsanları denizde ve soğukta kaderine terk eden ülkelerin olduğu bir dünyada Türkiye, milyonlarca insana hem kapılarını hem de gönüllerini açmış, onlarla kader birliği yapmıştır. Büyük mutasavvıf sevgi ve hoşgörü sahibi gönül dostu Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi 'biz yaratılanı severiz Yaradandan ötürü'. Biz bütün insanları Yaradandan ötürü seviyoruz. Bizim milletimizin tarihinde ırkçılık, ayrımcılık yoktur" dedi.

Tüm Balıkesirlilerin dünya insan hakları gününü kutlayan Vali Yazıcı, "Hak ihlaline uğrayan herkes Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarda bulunan bu kurullarımıza bizzat başvurabilirler. Kişi, kurum ve kuruluşların, birbirlerinin insan haklarına saygı göstereceğine inanarak, tüm vatandaşlarımızın 'İnsan Hakları Günü'nü kutlar, esenlikler dilerim." şeklinde mesajını tamamladı.

BALIKESİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

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