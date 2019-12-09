Başkan Güney yatırımcılarla görüştü

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, ilçede yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ile görüşme yaptı.

Susurluk Belediye Başkanı Güney, Enerji Yatırım Sahibi Bülent Kaçmaz ve Global Şirket sahibi Hakan Yüce ile bir araya gelerek jeotermal, jeotermal tarım ve güneş enerjisi ile ilgili ilçeye neler yapılabileceği hakkında yatırımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Güney, “Susurluk’un kalkınması adına bütün yatırımcıları şehrimize davet ediyorum. Yıllardır bu kaplıcalarımız yerli yabancı hastaların şifa bulduğu yerler olmuş. Susurluk, ulaşımı kolay bir şehir. Kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle de şifa kaynağı. Kaplıcalarımızın tanıtımına ağırlık verdiğimizde şehrimizin sağlık turizminin canlanmasına da vesile olacak” dedi.

BALIKESİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:40

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